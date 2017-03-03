 

Международный банк Азербайджана дарит подарки вкладчикам

 

Международный банк Азербайджана (МБА) дарит каждому клиенту, размещающему депозит, платежные карты VISA Classic или MasterCard Standard для получения процентов. Посредством этих карт можно проводить платежи как на территории страны, так и за ее пределами, совершать онлайн-покупки, а также воспользоваться рядом электронных банковских услуг. Дополнительно к этому при снятии процентов с этих карт к клиентам не применяются никакие комиссии.

Банк также предоставляет клиентам кредитную линию, определяемую в соотношении с суммой размещенного депозита. На эти цели банк дарит одну из следующих карт: VISA Gold, MasterCard Gold, VISA Platinum, MasterCard Platinum, American Express Green, VISA PrimeCard Gold, VISA PrimeCard Platinum, American Express Gold, VISA İnfinite, MasterCard WorldElite, American Express Platinum.

МБА с начала текущего года повысил ставки по депозитам в манатах до 13%, а в долларах - до 3,25%. Депозиты принимаются во всех филиалах банка.

Более подробную информацию можно получить по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/deposits/classic-deposit/

Основным акционером МБА, обладающим сетью из 36 филиалов и 40 отделений, является правительство Азербайджана. МБА - крупнейший банк Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.

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