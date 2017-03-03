Главного азербайджанца в Украине обвинили в хищении $70 миллионов

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в хищении более 2 млрд гривен (около $73,7 млн) государственных средств, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на адвоката Насирова.

Руководителю ведомства инкриминируют злоупотребление служебным положением и хищение государственных средств, заявил адвокат.

По словам адвоката, Насиров в настоящее время находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что Насиров был доставлен в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.