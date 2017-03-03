В Азербайджане подешевели сигареты

В Азербайджане сигареты подешевели на 8-12%, сообщает Report.

По словам продавцов, в соответствии с законом, до сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет осуществлялась с помощью пластиковых карт. По этой причине в некоторых магазинах и киосках цены на сигареты искусственно завышались. Начиная с сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет фирмами осуществляется без пластиковых карт, искусственное повышение цен устранено.

Представляем розничные цены на сигареты:

– LD (тонкая пачка) — 2.30 AZN (прежняя цена — 2.60 AZN)

– LD (толстая пачка) — 2.10 AZN (2.30 AZN)

– LD (компакт) — 2.10 AZN (2.30 AZN)

– LD (компакт) — 2.10AZN (2.30 AZN)

– Winchester (компакт) — 1.80 AZN

– Winchester (тонкая пачка) — 1.50 AZN

– Winston — 2.50 AZN (2.80 AZN)

– West (тонкая пачка) — 1.70 AZN

– West (компакт) — 2 AZN

– Sobranie — 3 AZN (3.30 AZN)

– Kent (толстая пачка) — 2.80 AZN (3 AZN)

– Kent (тонкая пачка) — 2.80 AZN (3 AZN)

– More — 1.40 AZN

– Yava — 1.40 AZN

– Viceroy (компакт) — 1.80 AZN (2.10 AZN)

– Viceroy (тонкая пачка) — 2.10 AZN (2.30 AZN)

– Rothmans (компакт) — 2 AZN (2.30 AZN)

– Rothmans (тонкая пачка) — 2.30 AZN (2.60 AZN)

– Classic (компакт) — 1.80 AZN

– Classic (длинные) — 1.80 AZN

– Classic (тонкая пачка) — 1.40 (1.60 AZN)

– Prima — 1.40 AZN

– P&S — 2.10 AZN (2.30 AZN).