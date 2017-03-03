 

В Азербайджане подешевели сигареты

 

В Азербайджане сигареты подешевели на 8-12%, сообщает Report.

По словам продавцов, в соответствии с законом, до сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет осуществлялась с помощью пластиковых карт. По этой причине в некоторых магазинах и киосках цены на сигареты искусственно завышались. Начиная с сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет фирмами осуществляется без пластиковых карт, искусственное повышение цен устранено.

Представляем розничные цены на сигареты:

– LD (тонкая пачка)  2.30 AZN (прежняя цена  2.60 AZN)

– LD (толстая пачка)  2.10 AZN (2.30 AZN)

– LD (компакт)  2.10 AZN (2.30 AZN)

– LD (компакт)  2.10AZN (2.30 AZN)

– Winchester (компакт)  1.80 AZN

– Winchester (тонкая пачка)  1.50 AZN

– Winston  2.50 AZN (2.80 AZN)

– West (тонкая пачка)  1.70 AZN

– West (компакт)  2 AZN

– Sobranie  3 AZN (3.30 AZN)

– Kent (толстая пачка)  2.80 AZN (3 AZN)

– Kent (тонкая пачка)  2.80 AZN (3 AZN)

– More  1.40 AZN

– Yava  1.40 AZN

– Viceroy (компакт)  1.80 AZN (2.10 AZN)

– Viceroy (тонкая пачка)  2.10 AZN (2.30 AZN)

– Rothmans (компакт)  2 AZN (2.30 AZN)

– Rothmans (тонкая пачка)  2.30 AZN (2.60 AZN)

– Classic (компакт)  1.80 AZN

– Classic (длинные)  1.80 AZN

– Classic (тонкая пачка)  1.40 (1.60 AZN)

– Prima  1.40 AZN

– P&S  2.10 AZN (2.30 AZN).

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