В Азербайджане подешевели сигареты

В Азербайджане сигареты подешевели на 8-12%, сообщает Report.
По словам продавцов, в соответствии с законом, до сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет осуществлялась с помощью пластиковых карт. По этой причине в некоторых магазинах и киосках цены на сигареты искусственно завышались. Начиная с сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет фирмами осуществляется без пластиковых карт, искусственное повышение цен устранено.
Представляем розничные цены на сигареты:
– LD (тонкая пачка) — 2.30 AZN (прежняя цена — 2.60 AZN)
– LD (толстая пачка) — 2.10 AZN (2.30 AZN)
– LD (компакт) — 2.10 AZN (2.30 AZN)
– LD (компакт) — 2.10AZN (2.30 AZN)
– Winchester (компакт) — 1.80 AZN
– Winchester (тонкая пачка) — 1.50 AZN
– Winston — 2.50 AZN (2.80 AZN)
– West (тонкая пачка) — 1.70 AZN
– West (компакт) — 2 AZN
– Sobranie — 3 AZN (3.30 AZN)
– Kent (толстая пачка) — 2.80 AZN (3 AZN)
– Kent (тонкая пачка) — 2.80 AZN (3 AZN)
– More — 1.40 AZN
– Yava — 1.40 AZN
– Viceroy (компакт) — 1.80 AZN (2.10 AZN)
– Viceroy (тонкая пачка) — 2.10 AZN (2.30 AZN)
– Rothmans (компакт) — 2 AZN (2.30 AZN)
– Rothmans (тонкая пачка) — 2.30 AZN (2.60 AZN)
– Classic (компакт) — 1.80 AZN
– Classic (длинные) — 1.80 AZN
– Classic (тонкая пачка) — 1.40 (1.60 AZN)
– Prima — 1.40 AZN
– P&S — 2.10 AZN (2.30 AZN).