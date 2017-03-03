В Турции арестованы тысячи боевиков ИГИЛ

На сегодняшний день правоохранительными органами Турции арестованы более 3500 боевиков террористической группировки Исламское государство, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщает Anadolu.

Он отметил, что благодаря аресту террористов предотвращены убийства и другие преступления, а также добавил, что власти Турции не позволили более 50 тыс. пособников ИГИЛ совершить незаконный переход границы.

«Союзники и друзья Турции должны сто раз подумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Они должны решить, с кем продолжат путь — с Турцией или с террористами», — приводит слова Йылдырыма Anadolu.