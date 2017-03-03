 

Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

 

После умеренной погоды, продолжающейся несколько дней, завтра со второй половины дня и до 6 марта на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами сильный. Завтра ожидается порывистый западный ветер, температура постепенно снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно.

В течение дня местами возможен дождь, ночью и утром будет слабый туман, южный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-86%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью 2-7, днем 14-19 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 5-10 градусов тепла.

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