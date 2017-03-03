Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом впервые после решения альянса о заморозке отношений с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.

«3 марта 2017 года по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС России — первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом. Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, а также перспективам восстановления взаимодействия по военной линии Кроме того, Герасимов и Павел обсудили предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых Министерством обороны России.

Помимо этого глава Генштаба привлек внимание военкома альянса к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО.

Ранее замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Александр Журавлев встретился в Москве с замначальника штаба обороны ВС Великобритании генералом Гордоном Мессенджером.