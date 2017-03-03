С.Махмудов: «Ликвидированы девять экстремистов»

«Во время проведенных за последние полгода операций в Баку, Сумгаите и Гусаре ликвидированы девять экстремистов, еще четверо были задержаны», - сказал начальник отдела СГБ Суад Махмудов на конференции «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом», сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

С.Махмудов отметил, что начиная с 2012 года некоторые граждане Азербайджана отправлялись в Турцию под предлогом поиска работы. Там они незаконно переходили на территорию Сирии и вступали в террористические группировки.

С.Махмудов сказал, что большинство этих граждан стали членами террористической организации «Исламское государство».