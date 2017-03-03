 

Ричард Алмейда вызван в сборную Азербайджана Состав на матч с Катаром

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки объявил состав на товарищеский матч с национальной командой Катара, который состоится 9 марта в Дохе.

Просинечки не пригласил в сборную футболистов, выступающих в зарубежных клубах, чтобы не отвлекать их от клубных дел. Вызов получили 23 футболиста, играющих в азербайджанской премьер-лиге.

Примечательно, что среди приглашенных и полузащитник «Карабаха» Ричард Алмейда, который недавно дал официальное согласие выступать за сборную Азербайджана. Всего из «Карабаха» приглашено аж 9 игроков!

Также Просинечки впервые после долгого перерыва пригласил в команду Джавида Гусейнова, вышедшего на свободу в октябре прошлого года.

Состав сборной Азербайджана

Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Ариф Дашдамиров, Рахид Амиргулиев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Агабала Рамазанов, Махир Мадатов (все  «Карабах»), Анар Назиров, Эльвин Мамедов («Зиря»), Салахат Агаев, Тарлан Гулиев, Аббас Гусейнов, Рауф Алиев (все  «Интер»), Теллур Муталлимов, Урфан Аббасов, Магомед Мирзабеков, Джавид Гусейнов, Араз Абдуллаев, Руслан Гурбанов (все  «Габала»), Намик Алескеров, Руслан Абышев (оба  «Нефтчи»).

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