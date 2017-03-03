Состав на матч с Катаром

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки объявил состав на товарищеский матч с национальной командой Катара, который состоится 9 марта в Дохе.

Просинечки не пригласил в сборную футболистов, выступающих в зарубежных клубах, чтобы не отвлекать их от клубных дел. Вызов получили 23 футболиста, играющих в азербайджанской премьер-лиге.

Примечательно, что среди приглашенных и полузащитник «Карабаха» Ричард Алмейда, который недавно дал официальное согласие выступать за сборную Азербайджана. Всего из «Карабаха» приглашено аж 9 игроков!

Также Просинечки впервые после долгого перерыва пригласил в команду Джавида Гусейнова, вышедшего на свободу в октябре прошлого года.

Состав сборной Азербайджана

Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Ариф Дашдамиров, Рахид Амиргулиев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Агабала Рамазанов, Махир Мадатов (все — «Карабах»), Анар Назиров, Эльвин Мамедов («Зиря»), Салахат Агаев, Тарлан Гулиев, Аббас Гусейнов, Рауф Алиев (все — «Интер»), Теллур Муталлимов, Урфан Аббасов, Магомед Мирзабеков, Джавид Гусейнов, Араз Абдуллаев, Руслан Гурбанов (все — «Габала»), Намик Алескеров, Руслан Абышев (оба — «Нефтчи»).