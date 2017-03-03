Три тысячи пожизненных сроков для сторонников Гюлена

Прокуратура Анкары подготовила обвинительное заключение по делу о попытке военного переворота в Турции в июле, потребовав для 38 сторонников Фетхуллаха Гюлена 2988 пожизненных сроков заключения, сообщает в пятницу газета Sabah.

Сообщается, что обвиняемые входили в так называемый Совет мира, который играл ключевую роль при попытке переворота.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.