Астану снова хотят переименовать в честь Назарбаева

Предложения по отражению в названии столицы Казахстана имени президента республики Нурсултана Назарбаева являются своевременными, считает депутат сената (верхней палаты) парламента Дархан Калетаев, передает РИА Новости.

В ноябре 2016 года депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента. Ряд депутатов не исключил, что новое название столицы Казахстана может звучать как «Нурсултан» или «Назарбаев».

Назарбаев поблагодарил парламентариев за их инициативу, но заявил, что название столицы республики стало брендом и он не видит необходимости в переименовании Астаны.

«Отражение имени исторической личности в наименовании городов и важных объектов имеет широкую практику и в США, и в Западной Европе. В 2008 году мною было озвучено предложение о придании международному аэропорту Астаны имени первого президента Казахстана — Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени первого президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным», — сказал Калетаев в ходе совместного заседания палат парламента.