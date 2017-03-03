 

Дзюдоист Ильхам Закиев получил высокий пост

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в здании Национального олимпийского комитета состоялось отчетно-выборное собрание Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Министр труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов вновь был избран президентом НПК и будет возглавлять его на протяжении четырех ближайших лет.

Первым вице-президентом избран Натик Гасымов, прославленный дзюдоист, паралимпийский чемпион Ильхам Закиев впервые стал вице-президентом, а Шаиг Гамидов будет генеральным секретарем.

Отметим, что у Ильхама Закиева сегодня день рождения. Ему исполнилось 37 лет.

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