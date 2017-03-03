 

В.Володин: «Россия держит на контроле урегулирование карабахского конфликта»

 

Россия держит на постоянном контроле вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном, сообщает Интерфакс.

«Вы знаете, насколько Россия относится к этому внимательно, и в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге»,  сказал В.Володин, комментируя ранее поднятую в ходе дискуссии тему урегулирования в Нагорном Карабахе.

Председатель нижней палаты парламента РФ также отметил, что «многое сделано, чтобы этот конфликт максимально урегулировать, чтобы не было напряженности в Закавказье».

«Думаю, только таким образом и только по такому пути надо идти, чтобы снять в целом напряжение»,  добавил В.Володин.

Он также отметил, что «эта тема на постоянном контроле, мониторинге, учитывая, что такие вопросы не могут нас не беспокоить».

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