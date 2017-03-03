В Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других обвиняемых. На заседании председательствовал судья Ахмед Гулиев.

Как и на прошлом заседании, Дуньямин Халилов отказался давать показания, объяснив это отсутствием своего адвоката. Защитник олигарха опоздал в суд, но и после его прихода Д.Халилов не стал ничего говорить.

Напомним, бывший депутат признался на следствии, что при его посредничестве бывший глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев для финансирования своих зарубежных проектов создал несколько обществ с ограниченной ответственностью. Так возникло несколько фирм, формальными руководителями которых стали рядовые сотрудники компании General Construction, принадлежавшей Д.Халилову. Эти люди и подписывали документы, в силу которых Межбанк выделял многомиллионные долларовые кредиты. Они же перечисляли миллионы долларов Межбанка на офшорные счета, заключали договоры и финансировали проекты за рубежом.

На очередном заседании показания давали сотрудники компании İnter Tekstil. Свидетель Паша Намазов заявил, что состоял в штате компании İnter Tekstil и по указанию Дуньямина Халилова с еще несколькими сотрудниками подписывал в Международном банке кредитные документы. Свидетель уверял, что не знал ни суммы, ни назначения кредитов.

«Нам сказали, что компании нужны деньги, и мы пошли в банк и подписали предложенные документы», - настаивал П.Намазов.

Свидетель рассказал, что бывший депутат Дуньямин Халилов часто приезжал на их предприятие. А то, что именно он является владельцем фабрики, ни для кого секретом не было.

«Формально мы подчинялись директору фабрики Шахину Мусаеву (один из обвиняемых по этому делу – Ред.), указания нам давал главный инженер Ильхам Агаев, но все знали, что их куратор Дуньямин муаллим», - заявил свидетель.

Свидетель Рамиз Керимов показал, что получал 100 манатов каждый месяц за то, что на него была оформлена фирма, однако на самом деле работал охранником и подписывал банковские документы по приказу руководства.

«Я не читал то, под чем подписывался. Да и давно это было, в 2008-2009 годах. Когда меня потом доставили в Бандотдел (Управление по борьбе с организованной преступностью МВД – Ред.), то спросили, куда я дел 50-60 миллионов. Но я ни о каких миллионах ничего не знал», - уверял Р.Керимов.

Свидетель Теймур Гулиев рассказал, что работал электриком в İnter Tekstil. Восемь лет назад по приказу руководства компании он, как и все, подписал кредитные документы и лишь на следствии узнал, что на его имя был оформлен кредит в 200 тысяч манатов.

Такие же показания дал и свидетель Фарман Багиров. Он работал водителем, ему также приказали подписать банковские документы. Он только через много лет узнал от следователя, что якобы получил кредит в 210 тысяч манатов.

Когда судья спросил у Ф.Багирова, как это он беспрекословно, ничего не выясняя, подписал кредитные документы, свидетель ответил, что предполагал, что эти деньги нужны на развитие их предприятия.

Судья уточнил у свидетеля, какие именно указания им давал Дуньямин Халилов.

«Он часто приезжал на фабрику. Говорили, что он ее хозяин, но лично нам он ничего не объяснял. Да и кто мы такие, чтобы он с нами говорил? Мы для него маленькие люди», - ответил свидетель.

Аналогичные показания дали свидетели Байрам Алиев, Анар Новрузов и Шахин Гуламов.

Свидетель Ильхам Агаев уточнил, что был главным инженером ОАО İnter Tekstil. С бывшим депутатом не был знаком, а рабочих отправлял в банк по указанию директора предприятия Шахина Мусаева.

Опрашиваемая в качестве свидетеля уборщица этой компании Гюльбута Исламова также показала, что руководство дважды заставило ее подписать в Межбанке какие-то документы. В дальнейшем она узнала, что и на нее был оформлен кредит.

«Мне говорили, что нашей фабрике выделены средства и я должна подписать документы. Д.Халилов часто приезжал на фабрику. В день его приезда нам приказывали наводить идеальный порядок. Он приезжал, осматривал оборудование и уезжал», - сказала свидетель.

Практически идентичные показания дали и другие свидетели - бывшие работники ОАО İnter Tekstil Этибар Бабаев, Узеир Мирзоев, Видади Искендеров, Бахрам Танрывердиев и Микаил Джамалов.

Только свидетель Турал Максудов признался, что был знаком с Дуньямином Халиловым и Сейфуллой Сейфуллаевым. Он показал, что в 2009 году позвонил С.Сейфуллаев и сказал, что Дуньямин Халилов хочет купить принадлежащие ему 33% акций «Сабаил мебель». Максудов согласился продать свой пай за 500 тысяч манатов.

«Потом возникли какие-то проблемы с налоговыми органами. Я дал доверенность на продажу моих акций своему другу Фариду Мамедову. Он мне и сказал о том, что я должен заплатить 400 тысяч налогов по сделке с акциями. Тогда я аннулировал договор о продаже», - сказал свидетель.

Очередное заседание суда состоится 9 марта.