 

Глава Госслужбы: «Снос памятника Мушвигу согласовали с Гаджибалой Абуталыбовым…»

 

Начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов в интервью АПА раскрыл некоторые детали нашумевшего дела со снесенным в Баку памятником поэту Микаилу Мушвигу.

Закир Султанов признался, что за неделю до сноса памятника ему позвонили представители ОАО «Азеравтойол».

«Они сказали, что уже согласовали этот вопрос со многими государственными органами и осталось лишь получить разрешение у нас. Я сказал, что этот вопрос должен был в первую очередь обсужден с нами. Ни мой руководитель Абульфаз Гараев, ни я не согласимся со сносом памятника.

Если это так важно, то я предложил бы направить нам проект работ, который мы согласовали бы с руководством страны и инженерами. И после этого нашли бы приемлемое решение.

На этом разговор завершился. Но уже 27 февраля мне позвонили сотрудники и доложили, что памятник Микаилу Мушвигу разрушен»,  сказал Закир Султанов.

По словам Султанова, он тут же доложил о произошедшем министру Абульфазу Гараеву, после чего позвонил главе «Азеравтойол».

«Глава «Азеравтойол» сказал мне, что согласовал этот вопрос с главой ИВ Баку Гаджибалой Абуталыбовым. Тогда я позвонил главе ИВ Ясамальского района Ибрагиму Мехтиеву и узнал, что он не в курсе событий. После связался с Гаджибалой Абуталыбовым, однако и он не знал о сносе памятника. Он сказал, что к нему обращались с этим вопросом, но разрешения не давал»,  рассказывает Закир Султанов.

Глава Госслужбы отметил, что, когда о сносе памятника написали СМИ, это вызвало широкие обсуждения. Самую правильную оценку данному факту дал глава государства Ильхам Алиев. Памятник Микаилу Мушвигу будет восстановлен в течение месяца.

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