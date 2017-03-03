"У Бишкека вообще нет внятной позиции по карабахскому вопросу". Так руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" (Кыргызстан) Дмитрий Орлов в беседе с haqqin.az прокомментировал решение Кыргызстана не присоединяться к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде.

Напомним, сегодня МИД Азербайджана заявил, что позиция Кыргызстана абсолютно непонятна. В итоговом заявлении государства-члены открыто заявили о том, что наличие конфликтов на пространстве организации тормозит экономическое развитие и сотрудничество.

Орлов напомнил, что протокол о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе от 12 мая 1994 года назывался Бишкекским. «Но после его подписания Кыргызстан так и не сформулировал свою позицию по этому вопросу».

Вместе с тем политолог напомнил, что, пока Армения и Азербайджан сами не захотят договариваться, никто не поможет: ни США, ни ООН, ни Бишкек, ни Москва, ни Минская группа ОБСЕ.

Возвращаясь к позиции Бишкека на саммите ОЭС, Орлов отметил, что иногда ему трудно понять логику киргизских властей. «Видимо, здесь сыграло роль членство Армении и Кыргызстана в ЕАЭС», - заявил эксперт.

Касаясь темы тюркского единства, Орлов отметил, что его не было.

«А в целом, чем быстрее из наших голов выветрится миф о тюркском единстве, тем лучше. Между Азербайджаном и Кыргызстаном нет никакого единства. Даже для самой Турции этот проект не выгоден. Все страны в современном мире ведут свою политику в соответствии со своими интересами», - сказал он.