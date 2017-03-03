Эльнур Гусейнов борется за место в Общественной палате России

Президент Кировского благотворительного фонда «Азербайджан» Эльнур Гусейнов борется за пост представителя данного региона в Общественной палате РФ. Основным его конкурентом является представитель местной Общественной палаты Андрей Усенко. Своего представителя на федеральном уровне члены Общественной палаты Кировской области должны будут выбрать 16 марта.

«Сложилось так, что к выборам коллеги предложили мою кандидатуру, мы с ними побеседовали, и я дал согласие. Почему согласился? Я уже работаю с Общественной палатой РФ в направлении различных федеральных проектов. Но я иду на эти выборы, чтобы представлять наш регион на высоком уровне в Общественной палате РФ, развивать общественные организации, в том числе и различные проекты социального аспекта, национальной политики, экономики. С общественными организациями мы уже работаем и участвуем в нескольких президентских грантах, национальных фондах», - сказал Гусейнов в интервью местным журналистам.

По словам Эльнура Гусейнова, еще одним аспектом станет работа по развитию правозащитной деятельности.

«Я являюсь заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии по Кировской области, и один из самых важнейших моментов для меня - защита прав человека, - говорит Эльнур. - В том числе заключенных, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Кировской области».