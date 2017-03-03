 

Эльнур Гусейнов борется за место в Общественной палате России

Автор: Отдел информации 

Президент Кировского благотворительного фонда «Азербайджан» Эльнур Гусейнов борется за пост представителя данного региона в Общественной палате РФ. Основным его конкурентом является представитель местной Общественной палаты Андрей Усенко. Своего представителя на федеральном уровне члены Общественной палаты Кировской области должны будут выбрать 16 марта.

«Сложилось так, что к выборам коллеги предложили мою кандидатуру, мы с ними побеседовали, и я дал согласие. Почему согласился? Я уже работаю с Общественной палатой РФ в направлении различных федеральных проектов. Но я иду на эти выборы, чтобы представлять наш регион на высоком уровне в Общественной палате РФ, развивать общественные организации, в том числе и различные проекты социального аспекта, национальной политики, экономики. С общественными организациями мы уже работаем и участвуем в нескольких президентских грантах, национальных фондах», - сказал Гусейнов в интервью местным журналистам.

По словам Эльнура Гусейнова, еще одним аспектом станет работа по развитию правозащитной деятельности.

«Я являюсь заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии по Кировской области, и один из самых важнейших моментов для меня - защита прав человека, - говорит Эльнур. - В том числе заключенных, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Кировской области».

1549 просмотров


Старости
Кто признает «НКР»?
Кто признает «НКР»?
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
4 Март 14° / 6°
5 Март 9° / 4°
6 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

В Баку ограбили магазин
Чем отравились дети? Подробности несчастья в Баку
Мощный взрыв на электростанции в Иране
Весенняя кампания от Unibank
В Баку отравленный героин комментарий Минздрава
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Предвыборные взятки картежникам
Крупнейшую улицу Ташкента назвали в честь Каримова
Иванишвили взял под контроль все телеканалы страны haqqin.az из Грузии
Чем Саргсян пригрозил Азербайджану? ведущий военный эксперт России
Экс-министру Тофику Зульфугарову вернули автомобиль По следам наших выступлений
Эльнур Гусейнов борется за место в Общественной палате России
Киргизский политолог: «Нет единства между Кыргызстаном и Азербайджаном» эксклюзив
Глава Госслужбы: «Снос памятника Мушвигу согласовали с Гаджибалой Абуталыбовым…»
Депутат оформил на имя сторожа и электрика десятки миллионов долларов haqqin.az из зала суда
В.Володин: «Россия держит на контроле урегулирование карабахского конфликта»
Дзюдоист Ильхам Закиев получил высокий пост
Мужчина поджег себя в Баку
Астану снова хотят переименовать в честь Назарбаева
Три тысячи пожизненных сроков для сторонников Гюлена
Ричард Алмейда вызван в сборную Азербайджана Состав на матч с Катаром
С.Махмудов: «Ликвидированы девять экстремистов»
Генштаб России и НАТО провели переговоры впервые после заморозки отношений
Еще один погибший азербайджанский солдат фото
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде