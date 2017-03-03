Экс-министру иностранных дел Тофику Зульфугарову вернули автомобиль. Как ранее писал haqqin.az, Тофик Зульфугаров обратился к общественности, рассказав о том, что его машина была незаконно задержана дорожным патрулем на проспекте Гейдара Алиева.

По словам Зульфугарова, он никаких правил не нарушал. Патрульные сообщили, что по приказу какого-то генерала должны доставить его автомобиль на штрафную стоянку. Этот генерал ехал за машиной экс-посла, и по его распоряжению сотрудники ПС без составления протокола отправили машину на штрафстоянку.

Чуть позже стало известно и имя генерала полиции, отдавшего распоряжение арестовать автомобиль экс-главы МИД. В интервью агентству Лент.аз заместитель начальника Управления полиции города Баку Сахлаб Багиров признался, что дал распоряжение задержать автомобиль экс-министра.

“Хочу сообщить вам, что проблема, которая возникла два дня назад, сегодня полностью разрешилась. По целому ряду этических соображений я принял решение не раскрывать общественности формат и подробности финала этой нелицеприятной истории», - написал сегодня на своей странице в фейсбук Тофик Зульфугаров.

«Я уверен, что все участники этой ситуации сделали для себя надлежащие выводы. Хотел бы сказать, что вывод, который я сделал для себя, состоит в том, что надо бороться законными методами за свои законные права. И в этом очень важное значение имеют общественное мнение и СМИ. Значение Facebook, которым я начал пользоваться дней 15 назад, тоже очень важно», - написал экс-министр.