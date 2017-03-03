Президент Армении Серж Саргсян вновь выступил с резким заявлением, призванным, по всей видимости, то ли напугать Азербайджан, то ли успокоить армянское общество. На встрече с армянскими дипломатами Саргсян заявил буквально следующее: «Если Азербайджан будет продолжать в том же духе и доведет ситуацию до войны, то для обеспечения безопасности народа «Арцаха» (кавычки наши – Ред.) мы ни на секунду не остановимся, чтобы применить все имеющиеся в нашем арсенале возможности».

Один из ведущих российских экспертов, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ полковник запаса Игорь Коротченко в беседе с haqqin.az считает, что звучащие в последнее время заявления вызваны обострением ситуации на линии соприкосновения и внутриполитическими причинами.

«Жесткая риторика слышна с обеих сторон, но большой войны все-таки никто не хочет», - считает Коротченко.

Что касается возможностей арсенала Вооруженных сил Армении, то военный парад в Ереване в прошлом году их продемонстрировал. В случае полномасштабного конфликта армянская армия задействует все силы. Армения укрепляет оборонный потенциал, хотя траты Баку и Еревана не сопоставимы, отмечает эксперт.

Между тем в последние дни из Еревана вновь начали звучать угрозы применить радиоактивное оружие против Азербайджана. С таким заявлением выступал, например, армянский генерал Тер-Григорянц. Мог ли президент Саргсян, говоря о всех имеющихся в армянском арсенале возможностях, иметь в виду и атомное оружие, к примеру, «грязную бомбу»?

По словам Игоря Коротченко, если это не фейковая новость как элемент информационной войны, тогда эти высказывания просто безответственны.

«На самом деле у Армении нет и не будет возможностей создать полноценную ядерную бомбу. Что касается «грязной бомбы», то для ее создания требуются радиоактивные отходы, которые достать практически невозможно. Контроль на Армянской атомной электростанции в Мецаморе осуществляет в том числе и МАГАТЭ. Такие заявления заслуживают осуждения. И, кстати, они вредят самой же Армении», - подчеркнул военный эксперт.

Что касается возможностей Армении использовать ракетные комплексы «Искандер», то здесь ситуация не вполне понятная, отмечает Коротченко.

«По одной информации, они находятся под контролем Вооруженных сил Армении, по другой – «Искандеры» размещены на российской военной базе в Гюмри и, следовательно, находятся под управлением России. Есть такой момент: для начала поставок «Искандеров» за рубеж необходимо получить так называемый паспорт экспортного облика, а он на эти ракетные комплексы не выдавался», - подчеркивает эксперт.

«Разумеется, Россия рассматривает Армению как союзника, - продолжает Коротченко. – Существует совместная военная группировка, есть обязательства в рамках ОДКБ, если речь идет о внешней агрессии».

По словам российского эксперта, Москва с беспокойством следит за риторикой Еревана и Баку и надеется, что большой войны на Кавказе не будет.

«Сейчас сложился некий паритет: у Азербайджана преимущество в наступательных вооружениях, но на территории Карабаха оборудована долговременная система оборонительных укреплений».