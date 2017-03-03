В многомесячной тяжбе между телеканалом «Рустави-2» и бизнесменом Кибаром Халваши, за которым, по информации тбилисских СМИ, стоит Бидзина Иванишвили, поставлена точка.

Верховный суд Грузии объявил: решением судей телекомпания перешла в собственность Кибара Халваши. И хотя гендиректор популярного телеканала Ники Гварамия заявил, что намерен обжаловать решение в Конституционном суде Грузии, все понимают, что игра проиграна.

Конституционный суд подтвердит решение Верховного суда, как последний поступил с решением суда первой инстанции, считают большинство экспертов.

Накануне с поддержкой телеканала выступили представители координационного совета девяти оппозиционных партий и ряда НПО. Весь день перед зданием суда митинговали сотрудники телеканала и их коллеги из независимых изданий. Однако суд счел претензии бизнесмена обоснованными — ему принадлежат 60 процентов акций телекомпании.

Таким образом, с приобретением «Рустави 2» своим человеком — К.Халваши его патрон Бидзина Иванишвили берет под контроль весь грузинский телеэфир.

«Грузинская мечта» сделала решающий шаг в борьбе за информационное пространство страны, значение чего трудно переоценить в предстоящих баталиях за обладание президентским креслом.