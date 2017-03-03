 

Крупнейшую улицу Ташкента назвали в честь Каримова

 

Власти Ташкента переименовали улицу Узбекистанскую в улицу Ислама Каримова  первого президента независимого Узбекистана. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ташкентского хокимията (администрации).

Как передает «Подробно.Uz», эта улица является самой протяженной в узбекской столице и соединяет пять районов Ташкента - Мирабадский, Юнусабадский, Яккасарайский, Шайхантохурский и Чиланзарский.

Напомним, 25 января 2017 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова». 

202 просмотров


Старости
Кто признает «НКР»?
Кто признает «НКР»?
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
4 Март 14° / 6°
5 Март 9° / 4°
6 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

В Баку ограбили магазин
Чем отравились дети? Подробности несчастья в Баку
Мощный взрыв на электростанции в Иране
Весенняя кампания от Unibank
В Баку отравленный героин комментарий Минздрава
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Предвыборные взятки картежникам
Крупнейшую улицу Ташкента назвали в честь Каримова
Иванишвили взял под контроль все телеканалы страны haqqin.az из Грузии
Чем Саргсян пригрозил Азербайджану? ведущий военный эксперт России
Экс-министру Тофику Зульфугарову вернули автомобиль По следам наших выступлений
Эльнур Гусейнов борется за место в Общественной палате России
Киргизский политолог: «Нет единства между Кыргызстаном и Азербайджаном» эксклюзив
Глава Госслужбы: «Снос памятника Мушвигу согласовали с Гаджибалой Абуталыбовым…»
Депутат оформил на имя сторожа и электрика десятки миллионов долларов haqqin.az из зала суда
В.Володин: «Россия держит на контроле урегулирование карабахского конфликта»
Дзюдоист Ильхам Закиев получил высокий пост
Мужчина поджег себя в Баку
Астану снова хотят переименовать в честь Назарбаева
Три тысячи пожизненных сроков для сторонников Гюлена
Ричард Алмейда вызван в сборную Азербайджана Состав на матч с Катаром
С.Махмудов: «Ликвидированы девять экстремистов»
Генштаб России и НАТО провели переговоры впервые после заморозки отношений
Еще один погибший азербайджанский солдат фото
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде