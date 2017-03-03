Крупнейшую улицу Ташкента назвали в честь Каримова

Власти Ташкента переименовали улицу Узбекистанскую в улицу Ислама Каримова — первого президента независимого Узбекистана. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ташкентского хокимията (администрации).

Как передает «Подробно.Uz», эта улица является самой протяженной в узбекской столице и соединяет пять районов Ташкента - Мирабадский, Юнусабадский, Яккасарайский, Шайхантохурский и Чиланзарский.

Напомним, 25 января 2017 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».