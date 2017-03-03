 

Предвыборные взятки картежникам

Автор: Отдел Армении 

Поиски потенциальных избирателей могут привести к неожиданным решениям, что и показала ситуация в Армении. Здесь в преддверии парламентских выборов депутат Национального собрания Карен Ботоян проявил креатив в деле раздачи предвыборных взяток. Как пишет ереванская газета «Айкакан Жаманак», он начал поддерживать молодых людей, которые не отходят от игровых аппаратов GoodWin, купюрами в 5 тысяч драмов. Таким образом Ботоян набирал собственную армию избирателей, которые на апрельских выборах проголосуют именно за него.

Сообщившая об этом «Айкакан Жаманак» ссылается на свои источники из города Севан. Правда, сам депутат опроверг информацию о том, что он раздает деньги электорату: «Нет такого!»

Карен Ботоян

Карен Ботоян проходит по рейтинговым спискам от правящей Республиканской партии Армении в Гегаркуникском марзе. В прошлом он избирался депутатом также с 23-го избирательного округа по мажоритарной избирательной системе. Однако тогда он избирался от партии «Оринац Еркир». В 2014 году, когда эта политическая организация не присоединилась к правящей системе, Ботоян покинул партию.

Ереванское издание напоминает, что Карен Ботоян является зятем Сергея Манукяна (Сергея Шинанютского), занимающегося экспортом стройматериалов в Армению и владеющего компанией «Европа».

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