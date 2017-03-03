Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила своим абонентам еще один уникальный дата-продукт. С данного момента все абоненты Bakcell, владеющие смартфонами, могут пользоваться бесплатным сервисом Instagram посредством специальных Instagram-пакетов. Эти пакеты доступны абонентам как предоплатных, так и постоплатных тарифов Bakcell.

Новые Instagram-пакеты будут включать в себя основной дата-пакет, позволяющий просматривать любые интернет-страницы, и специальный бонус – бесплатный трафик для использования Instagram в объеме, равном объему основного дата-пакета, который абоненты Bakcell могут использовать на своих смартфонах.

Новые Instagram-пакеты включают в себя основной дата-пакет, который используется абонентами для просмотра интернет-страниц, плюс специальный бонус – бесплатный трафик для использования Instagram. Объем пакета для бесплатного использования Instagram будет равен основному объему дата-пакета.

Бесплатный инстаграм-пакет позволит абонентам загружать фотографии, видео, просматривать новости, не тратя при этом основной объем даты, предназначенный для общего пользования интернетом.

После полного использования основного пакета с абонента будет взиматься 0,05 маната за каждый 1 МБ дополнительного интернета.

Новые пакеты с бонусами и кодами активации указаны в таблице, приведенной ниже:

Основной пакет Instagram-трафик Код активации Стоимость (с учетом НДС) 1 ГБ + 1 ГБ *134*11#YES 6 AZN/месяц 2 ГБ + 2 ГБ *134*22#YES 8 AZN/месяц 3 ГБ + 3 ГБ *134*33#YES 10 AZN/месяц 5 ГБ + 5 ГБ *134*55#YES 12 AZN/месяц

Вышеперечисленные предложения доступны для всех пользователей смартфона с iOS, Android, Windows, Blackberry и другими вспомогательными операционными системами.

Для проверки баланса нового Instagram-пакета нужно набрать *134*559#YES. Абоненты Bakcell могут повторно приобрести пакет, набрав *134*555#YES, или деактивировать его посредством *134*0#YES.

Новые Instagram-пакеты автоматически обновляются при условии, что на балансе абонента есть достаточно средств.