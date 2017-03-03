 

Весенняя кампания от Unibank

 

Как Вы думаете, возможно ли  выиграть до 1000 АЗН,  оплачивая свои коммунальные услуги, или переводя деньги или просто пользуясь необходимыми Вам банковскими услугами? Эту Возможность дарит своим клиентам Unibank, проводя очередную лотерею. Выигрышный фонд «лотереи Весны» составляет 10000 АЗН, общее число победителей 184.  Каждая транзакция в размере 10 АЗН, расценивается как один шанс.

Пользуясь дебетовыми, кредитными и зарплатными картами Unibank Вы получаете шанс на участие в лотерее. 

Ниже приведен список операций, сделав которые с помощью мобильного приложения «Unibank Mobile»,  Вы также получаете шанс на участие в лотерее:

- Оплаты за коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/тв услуги.

- Денежные переводы со счета на счет, с карты на карту, со счета на карту, с карты на карту в различных валютах

Выигрыш победителей будет распределен в следующем порядке:

-1 человек 1000 АЗН

-3 человека 500 АЗН

-30 человек 100 АЗН

-50 человек 50 АЗН

-100 человек 20 АЗН

Лотерея продлится с 4 марта по 10 апреля. Победителями будут клиенты, которые сделали транзакции именно в этом промежутке времени. Розыгрыш состоится 19 апреля. Победителей определит специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора. Общее число победителей составит 184 человека.  

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и  твиттер (https://twitter.com/unibank).

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