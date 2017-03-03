Азербайджанские наркологи бьют тревогу: в последнее время в стране участились случаи смертей, вызванных употреблением наркотиков. Проблема в том, увеличились поставки в Азербайджан некачественных наркотиков. Кроме того, как говорят специалисты, на рынке появились новые виды психотропных веществ.

На этой неделе только в Ясамальском районе Баку скончались несколько молодых людей. Все пострадавшие являлись наркоманами «со стажем», и, скорее всего, их смерти не были вызваны простой передозировкой. Не исключено, что в наркотиках могли содержаться опасные примеси.

В республиканском Наркологическом диспансере haqqin.az сообщили, что количество наркоманов в стране увеличивается. Зачастую после лечения бывшие пациенты вновь начинают использовать некачественные наркотики, которые приводят к их смерти. Некоторые специалисты считают, что происходит отравление героином, разбавленным «Фентанилом» - сильнодействующим опиоидным анальгетиком.

Главный токсиколог Минздрава страны, заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ), профессор Азер Максудов в беседе с haqqin.az отметил, что за 2015 год к ним поступило 75 человек, а в 2016 году 47 человек, отравившихся наркотиками.

Но, по его словам, бывают случаи, когда многие родственники наркоманов не обращаются в медицинские учреждения. В основном, по мнению токсиколога отравления происходят от разбавления наркотиков некоторыми некачественными психотропными веществами.

«У наркоманов очень слабый иммунитет и использование сильнодействующих наркотиков может привести к летальному исходу", сказал он. По словам Максудова, инстинкт самосохранения у злостных наркоманов не срабатывает, поэтому говорить им о последствиях потребления наркотиков бесполезно.

«Они думают только об одном, откуда достать дозу, чтобы прекратилась «ломка». Нужно бороться не с последствиями наркомании, а вести правильную профилактику», считает медик.

Руководитель отделения Наркологического диспансера Афет Мамедовой, в свою очередь, подтверждает: число наркоманов растет, но и вместе с тем растет число тех, кто хочет излечиться. "Мы постоянно проводим профилактическую работу среди подростков, рассказываем им о последствиях наркомании. Вместе с тем хочу отметить, что Азербайджан - одна из немногих стран, где крайне мало наркоманов-женщин, их мизерное количество", сказала она haqqin.az.

По мнению заместителя главы Национального офиса пропаганды против наркотиков Лейлы Йолчиевой, к сожалению в последнее время на черном рынке наркотиков появляются новые сильные синтетические наркотики, такие как «Банзай», соли для ванн и т.д., поступающие в Азербайджан из Турции, заявила haqqin.az. эксперт.

"Кроме того не прекращается поставка в страну традиционного героина. Как вы знаете, наша страна является транзитной для наркотрафика, через Азербайджан переправляются наркотики в Европу, в Россию. В основном на рынок поступает афганские наркотики. Надо отдать должное СГБ, МВД, Таможенному комитету, Госпогранслужбе, которые пресекают подобные факты. И эта борьба должна вестись постоянно», сказала она.

В свою очередь в пресс-службе МВД haqqin.az сообщили, что за 2016 год из незаконного оборота в Азербайджане изъято около 1 тыс. тонн наркотических веществ. Это на 123 кг больше, чем в 2015 году. Органы правопорядка обезвредили 70 преступных групп, занимавшихся наркотрафиком, к ответственности по данным фактам было привлечено 2573 человек.

В МВД отметили, что по инициативе министерства в Кодекс об административных правонарушениях была добавлена статья 209, предусматривающая ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. "МВД продолжает решительную борьбу с незаконным распространением наркотиков", - отметили в пресс-службе.