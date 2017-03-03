 

Мощный взрыв на электростанции в Иране

 

Семь человек получили ранения в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара на газовой электростанции "Алиабад Кятул" в провинции Голестан на северо-востоке Ирана. Как передает ТАСС, об этом сообщил IRNA заместитель губернатора провинции Хамид Реза Монтазери.

По его словам, взрыв произошел около полудня на снабжающем станцию газом трубопроводе во время проведения технологических работ. В результате на электростанции возник сильный пожар.

"Ситуация находится под контролем", - заверил чиновник, добавив, что причины взрыва пока не установлены, на месте происшествия работают пожарные и медики.

Газовая электростанция "Алиабад Кятул" находится рядом с административным центром провинции Голестан городом Горган и снабжает электроэнергией многие северные районы Ирана. Нынешней зимой в результате прекращения из-за разногласий по ценам поставок природного газа из Туркменистана станция временно была переведена на смешанное снабжение топливом.

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