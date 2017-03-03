 

Чем отравились дети? Подробности несчастья в Баку

Автор: Отдел социума 

Сегодня haqqin.az распространил тревожную информацию об отравлении детей из разных семей лекарственными препаратами. Как сообщалось, в Баку пятеро малышей были доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Все они, по предварительной версии, отравились лекарствами. В больнице оказались 3-летний Гасан Рахмалы, 2-летняя Зейнаб Алиева, 6-летний Тогрул Халилли, 7-летний Аллахверди Зейналов и 3-летний Шахин Сафаров.

Отравление лекарствами - случай экстраординарный. Опаснее всего, когда такое происходит при приеме некачественных препаратов, имеющих не зафиксированные фармацевтами побочные эффекты.

В связи с этим haqqin.az попросил заведующего отделением токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ), главного токсиколога Минздрава, опытного специалиста-токсиколога профессора Азера Максудова внести ясность и ответить на вопрос, что же все-таки произошло с детьми.

«К сожалению, СМИ дали ошибочную, неполную информацию об отравлениях, что вызвало опасения среди населения. В Токсикологический центр поступили 5 детей из разных семей. Отравления были вызваны не одним, а разными препаратами и пищевой добавкой», - уточнил Максудов.

По словам специалиста, двое детей отравились обычным укусом, еще двое - препаратами от судорог. «Одного ребенка лечили этим препаратом и, видимо, несколько превысили дозу. В случае с другим успокоительные средства принимал один из родителей, и каким-то образом лекарство попало в руки малыша. Наконец у пятого ребенка произошла реакция на обычный сосудосуживающий препарат нафтизин. Это лекарство для облегчения носового дыхания иногда дает реакцию, если его принимают дети. Все эти случаи являются результатом неосторожности взрослых», - подчеркнул токсиколог.

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