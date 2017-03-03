Если кто-то наивно полагает, что после победы на последних президентских выборах в США в американо-израильских отношениях наступят мир и благодать, он сильно заблуждается. В очередной раз в этом убеждаешься, проанализировав публикации в израильских СМИ, где открыто говорится, что подавляющее большинство американских евреев не ждут ничего хорошего от правления Трампа. Однако в самом Израиле эксперты выражают искреннее недоумение по поводу такой позиции американских еврейских организаций.

В своих публикациях израильские аналитики подчеркивают, что такие старейшие еврейские организации США, как Антидиффамационная лига и Реформистское движение, никогда в прошлом не публиковали такого количества негативных материалов о Белом доме, и удивляются, почему лидер Реформистского движения американских евреев раввин Рик Джейкобс выступил против назначения адвоката Дэвида Фридмана послом США в Израиле.

А вот сам Джейкобс считает, что Фридман не может занимать этот пост из-за своих радикальных взглядов на урегулирование палестино-израильского конфликта.

Самое интересное, что в конце прошлого года The New York Times выступила с тех же самых позиций, которые сейчас приняли влиятельные еврейские организации. В редакционной статье этого издания говорилось об опасности, которую таит решение президента США Дональда Трампа назначить послом в Израиле своего друга и советника по вопросам еврейского государства Дэвида Фридмана.

The New York Times утверждала, что при новом представителе Соединенных Штатов возможность спровоцировать конфликт между Израилем и палестинцами, а значит усугубить напряженность на Ближнем Востоке и подорвать американское лидерство значительно возрастет.

Кроме того отмечалось, что исповедующий ортодоксальный иудаизм и владеющий ивритом 57-летний адвокат из Нью-Йорка Фридман является активным сторонником поселенческого движения и размежевания с палестинцами. В прошлом он заявлял, что в случае отделения демографический кризис Израилю не грозит.

Настораживало экспертов и то, что адвокат является президентом организации «Американские друзья институтов Бейт-Эль», поддерживающей израильские поселения.

«В отличие от практически каждого американского представителя на этой самой деликатной должности у мистера Фридмана нет дипломатического опыта. Это не было бы столь тревожно, если бы он не был сторонником крайних взглядов, которые коренным образом расходятся с американской политикой и мнением большинства американцев", - писало издание.

Наконец, в статье напоминалось о сомнениях насчет необходимости создания двух государств, поддержке строительства израильских поселений в Иудее и Самарии и аннексии «земли, на которой палестинцы надеются создать свое собственное государство».

В заключение же делался вывод, что, учитывая откровенное противостояние Фридмана еврейским либеральным организациям типа J Street, его назначение послом разорвет связь с Израилем значительной части еврейской общины США.

Это мнение разделяют 65-70% американских евреев, выступающих сегодня против Трампа. В основном это люди, придерживающиеся левых взглядов, ультралибералы. Поддерживающих Трампа среди американских евреев намного меньше, и большей частью это сторонники правых взглядов.

Стороны резко расходятся по вопросам будущего Израиля и США. Левые/либералы выступают за Израиль, отступающий со всех территорий в пользу палестинцев и делающий уступки арабам во всех сферах. Идея правого лагеря – противоположная.

В самом Израиле пребывают, мягко говоря, в сильном раздражении от позиции, которую занимают еврейские либералы США, считая, что это прямой путь к бесконечным уступкам палестинцам, который приведет к ослаблению Израиля как государства.

Здесь убеждены, что политика США при Трампе будет гораздо более произраильской, чем при президенте Обаме и госсекретаре Клинтон. Не зря же накануне выборов Трамп сделал очень много заявлений в поддержку Израиля, и он очень давно, лет эдак 15, демонстрирует поддержку линии его руководства. И сам факт выдвижения новым президентом Дэвида Фридмана на пост своего посла свидетельствует об этом и воспринят израильтянами с одобрением.

Так что мнение представителей еврейских организаций США, скорее всего, останется только их мнением и не более. Судя по всему, США и Израиль при Трампе будут выстраивать свои отношения без особой оглядки на диаспору.