В Армении запугивают родственников участников акций протеста

Армянские правоохранительные органы используют угрозы в адрес родных и близких активистов, собравшихся на площади Свободы в Ереване, сообщает ереванское издание «Етк» со ссылкой на Шаена Арутюняна, участвующего в акции.

По его словам, уже два дня полицейские угрожают участникам акции, требуя покинуть площадь. Напомним, что начиная с 27 февраля группа молодых людей проводит сидячую акцию против незаконного ареста Артура Саргсяна (обвиняется в содействии отряду "Сасна Црер", который минувшим летом захватил полицейское здание в столице Армении). Протестующие требуют безотлагательного изменения условий содержания Саргсяна.

Организатор забастовки Шаен Арутюнян говорит, что в первую же ночь полицейские подошли к участникам акции и потребовали их паспортные данные, которые якобы им нужны были для обеспечения безопасности.

На следующий же день стало известно, что полицейские посетили их родных, потребовав, чтобы они повлияли на протестующих.

Шаен рассказывает, что один из участников акции, Артур, который присоединился к ним из Апарана, попросил извинения и покинул участников акции. Дело в том, что его матери угрожали увольнением из больницы.

«После ухода Артура долго держали в полиции Апарана, заставляли подписать обязательство больше никогда не участвовать в акциях, организованных Шаеном. Вначале он отказался подписать, хотя на все вопросы отвечал. Полицейские позвонили в больницу, где его мать работает медсестрой, и начали шантажировать его. Мол, если ты сейчас не подпишешь - прикажем уволить мать. И Артур вынужден был подписать это обязательство. После этого каждое утро в девять часов ему звонят, чтобы проверить, где он», - пишет «Етк».