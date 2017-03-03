 

Марш проституток в Киеве видео

 

В Киеве состоялась акция работниц секс-индустрии, выступающих против штрафов за занятие проституцией. Об этом сообщает «Корреспондент.net».

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. По информации «Комсомольской правды в Украине», митингующие собрались у стен Верховной Рады, затем маршем прошли к зданию правительства, а после к администрации президента.

Многие были в масках, солнечных очках и строительных касках, некоторые держали в руках красные зонты (символ защиты от жестокости по отношению к проституткам). К ним, как отмечает Федеральное агентство новостей, также присоединились сотрудники различных правозащитных организаций, включая Amnesty International.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Карайте только за политическую проституцию!» и «Долой штрафы за проституцию, даешь легализацию!»

2436 просмотров


Старости
Алиев едет в Париж, а Саргсян — в Москву
Алиев едет в Париж, а Саргсян — в Москву
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
4 Март 14° / 6°
5 Март 9° / 4°
6 Март 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

В Украине уволили министра-азербайджанца
Израиль приступил к экспорту газа Впервые в истории
«Азеригаз» оставил без газа целый поселок
Первый российский генерал ранен в Сирии
Парень пытался поджечь здание банка в Турции
Армянские военнослужащие подорвались на боевых позициях
Курс маната остался без изменений
42-летняя женщина повесилась в Баку
Резкий спад экспорта нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан
Касперский едет в Азербайджан
Министр устроил разнос в хозяйстве Зии Мамедова
Марш проституток в Киеве видео
В Армении запугивают родственников участников акций протеста
В небоскребе Трампа в Нью-Йорке произошел пожар
Стена Трампа между евреями и Израилем наш комментарий
В Баку ограбили магазин
Чем отравились дети? Подробности несчастья в Баку
Мощный взрыв на электростанции в Иране
Весенняя кампания от Unibank
В Баку отравленный героин комментарий Минздрава
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Предвыборные взятки картежникам
Крупнейшую улицу Ташкента назвали в честь Каримова
Иванишвили взял под контроль все телеканалы страны haqqin.az из Грузии
Чем Саргсян пригрозил Азербайджану? ведущий военный эксперт России