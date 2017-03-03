Министр устроил разнос в хозяйстве Зии Мамедова

После присоединения Министерства транспорта к Министерству связи и высоких технологий министр Рамин Гулузаде начал масштабные проверки в новом ведомстве.

По информации издания Modern.az, на днях министр посетил Государственную службу автомобильного транспорта, ранее находившуюся в ведении Минтранса.

Издание отмечает, что Рамин Гулузаде потребовал детальных отчетов о деятельности Госслужбы и даже успел назначить на различные должности своих доверенных людей.

Кроме этого, министр накануне посетил Бакинский международный автовокзал. Обойдя территорию автовокзала, Рамин Гулузаде ознакомился с условиями пассажироперевозок, состоянием автобусов и раскритиковал чиновников за выявленные недостатки.

Сообщается, что министр Рамин Гулузаде выдвинул ультиматум чиновникам-транспортникам: либо повысить услуги по пассажироперевозкам на качественно новый уровень, либо покинуть возглавляемые должности.