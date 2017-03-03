Касперский едет в Азербайджан

Ожидается визит главы "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского в Азербайджан, сказал Trend в пятницу вице-президент и глава корпоративного дивизиона "Лаборатории Касперского" Вениамин Левцов.

По словам Левцова, в настоящее время ведутся работы над составлением программы визита, о чем пока рано говорить.

"Мы в эти дни провели встречи с телекоммуникационными компаниями, банками и с SOCAR. Есть ряд направлений сотрудничества с каждой организацией, в связи с чем мы сейчас готовим дорожную карту по каждому заказчику в зависимости от их потребности. В том числе и с министерствами.

Например, я ознакомился с работами CERT, где также есть что менять, и мы знаем, как помочь им в этом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы какие-то соглашения были подписаны. Не исключено, что это будут рамочные соглашения", - сказал Левцов.