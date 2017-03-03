Резкий спад экспорта нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

SOCAR в феврале 2017 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 1 млн 989 тыс. 636 тонн нефти, что на 17,13% меньше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА в SOCAR, в январе-феврале 2017 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 4 млн 401 тыс. 899 тонн нефти, что на 6,13% меньше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

С момента сдачи Баку-Тбилиси-Джейхан в эксплуатацию и до 1 марта 2017 года по БТД на мировой рынок отправлено 325 млн 939 тыс. 961 тонна сырой нефти. В феврале 2017 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано также 571 тыс. 860 тонн туркменской нефти.