Армянские военнослужащие подорвались на боевых позициях

Во время выполнения инженерных работ на боевых позициях 28 февраля из-за детонации взрывного устройства получили ранения военнослужащие срочной службы. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Новости-Армения.

Военнослужащие получили осколочные ранения разной степени тяжести. Все они доставлены в Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении.

В шестом гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 376 (небрежное отношение к военной службе) УК Армении.