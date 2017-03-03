 

Парень пытался поджечь здание банка в Турции

 

Двадцатилетний гражданин Турции Джем Мустафа Демир протаранил на своей машине офис одного из частных банков в Анталье, после чего попытался поджечь его, объяснив свои действия протестом против денежной системы, сообщает агентство DHA.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Муратпаша. Мужчина задержан полицией.

"Это сопротивление одиночки против денежной системы. Разве не все имеют долги перед банками? Я противник денежной системы, так как она не работает и плохо влияет на людей", — заявил Демир после задержания.

Сообщается, что уровень алкоголя в крови мужчины не превышал допустимого уровня для водителей транспортных средств.

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