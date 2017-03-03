 

Израиль приступил к экспорту газа Впервые в истории

 

Впервые за свою историю Израиль приступил к экспорту газа, передает Agence France-Presse со ссылкой на компанию Delek Drilling, являющуюся частью консорциума, который занимается разработкой морских газовых месторождений Израиля.

Как сообщает Delek Drilling, экспорт газа с месторождения "Тамар" в Иорданию начался в январе этого года.

Покупателями этого газа являются иорданские компании Arab Potash и Jordan Bromine, которые в 2014 году подписали 15-летнее соглашение об импорте 2 миллиардов кубометров газа с месторождения "Тамар".

"Тамар" — газовое месторождение в Израиле в акватории Средиземного моря. Доказанные запасы месторождения оцениваются в 200 миллиардов кубометров газа. Кроме того, прилегающее месторождение "Тамар Юг" имеет газовые запасы в 23 миллиарда кубометров.

В Израиле также разрабатывается газовое месторождение "Левиафан", которое будет более экспортно ориентированным, чем "Тамар". В сентябре 2016 года иорданская компания NEPCO и компания Noble Energy - оператор месторождения "Левиафан" - подписали соглашение о поставках газа с месторождения на 10 миллиардов долларов. Поставки должны начаться в 2019 году.

Природный газ является основным источником энергии в Израиле. По состоянию на 2014 год в Израиле было произведено более 7,5 миллиарда кубометров природного газа в год.

Согласно данным Управления по энергетической информации (EIA) США, по состоянию на 1 января 2015 года Израиль имеет доказанные запасы газа в объеме семи триллионов кубических футов.

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