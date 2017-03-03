В Украине уволили министра-азербайджанца

Кабинет министров Украины отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на время проведения расследования. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства, передает haqqin.az со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что мы должны отстранить на время ведения следствия Романа Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС", - заявил министр финансов Александр Данилюк, отметив, что такое решение способствует максимально объективному проведению следствия.

Временно исполняющим обязанности главы ГФС назначен Мирослав Продан, который ранее был и.о. замглавы ведомства по таможенным вопросам.

Напомним, по данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, действия Насирова нанесли государству ущерб на 2 млрд гривен (73 миллиона долларов).