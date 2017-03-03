В здании Сабунчинского районного суда состоялось заседание по делу второй группы начальников управлений МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

На прошлом заседании была зачитана часть обвинительного акта, касающаяся генерала Субахира Гурбанова. На этот раз заседание началось с зачитывания гособвинителем той части обвинительного акта, где перечислялись преступления полковника Физули Алиева.

После этого адвокат Физули Алиева Ильхам Асадов с удивлением отметил, что все, что он сказал на прошлом заседании, попало в СМИ.

«Они все расписали очень подробно. Я как-то вскользь заметил, что опасаюсь, что мой дом подожгут во второй раз. Так пресса и эти мои слова опубликовала», - сокрушался защитник, признавшись, что интерес прессы к его особе показался ему подозрительным.

«Вчера мне позвонили из одного информагентства и попросили прокомментировать некоторые детали моего выступления на прошлом заседании. Я поинтересовался, откуда они знают об этом. Мне ответили, что не станут уточнять свои источники. Кто-то в этом зале все сливает информационным сайтам», - предупредил И.Асадов.

Похоже, однако, что журналист, звонивший адвокату И.Асадову, узнал о том, что он говорил ранее, из отчета о судебном заседании на haqqin.az.

Отметим, что в этот день подсудимые непонятно почему были в приподнятом настроении: они шутили друг с другом, часто смеялись и т.д. Казалось, что прокурор зачитывает не обвинительный акт о преступлениях обвиняемых, а веселый роман об их приключениях.

Особой живостью среди обвиняемых выделялся Физули Алиев. Он часто вставал с места, говорил из стеклянной клетки по телефону со своим адвокатом, а то и просто подзывал его и о чем-то шептался через окошко в клетке. А на прошлом заседании он пунктуально записывал все выступления и задавал судье уточняющие вопросы.

Надо сказать, что в этом заседании участвовали всего восемь адвокатов, тогда как 10 обвиняемых по этому делу защищают более 20 юристов. Отсутствие нескольких адвокатов, возможно, объясняется тем, что зачитывание обвинительного акта им неинтересно, поскольку у каждого из них имеется копия этого документа.

В зале суда, как и в прошлый раз, присутствовали и внимательно наблюдали за происходящим члены семей обвиняемых - Субахира Гурбанова, Физули Алиева и Фархада Атаева. Как всегда, раньше всех пришла мать обвиняемого Эльшада Азизова. Видно, что женщина очень переживает. Она занимает место поближе к стеклянной клетке, обменивается с сыном жестами и взглядами, возможно, чтобы морально поддержать его.

У единственной женщины среди обвиняемых, Натаван Мурватовой, и адвокат – женщина. Она садится рядом со своей подзащитной. Мерой пресечения в отношении Н.Мурватовой выбран домашний арест, поэтому она приходит в суд без конвоя и сидит не в клетке, а в зале.

После того как гособвинители закончили зачитывать часть обвинительного акта, касающуюся обвиняемого Физули Алиева, ему дали слово, и подсудимый заявил, что виновным в предъявляемом ему обвинении себя не признает.

Очередное заседание суда состоится 7 марта.