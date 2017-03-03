МИД о визите Мамедъярова в Москву

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров с 5 по 7 марта будет находиться с официальным визитом в Российской Федерации, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита глава МИД Азербайджана встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и другими официальными лицами.

Кроме того планируется участие Эльмара Мамедъярова в церемонии открытия выставки, посвященной истории установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, выступление министра в Дипломатической академии МИД России и участие в других мероприятиях.