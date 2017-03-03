Правящая партия плюет на законы своей страны

Вопреки всем законам и правилам о выборах находящаяся у власти Республиканская партия Армении (РПА) за три дня до официального начала предвыборной кампании начала размещать в Ереване и других городах плакаты, агитирующие за выдвинутых ею кандидатов.

На агитплакатах РПА красуются сытые и довольные лица сугубо гражданского человека, возглавившего, однако, Министерство обороны страны, Вигена Саргсяна и не имеющей ни малейшего понятия о правосудии министра юстиции Арпине Оганнисян.

Несмотря на то, что СМИ распространили фото противоречащей всем принципам демократических выборов пропаганды на улице Хнаджян, пиар-команда РПА продолжает расклеивать свои агитки и в других местах.

Журналисты рассказали, что саргсяновские шестерки-расклейщики пытались помешать им фотографировать противозаконные действия «республиканцев», привлекая для этого даже машинистов подъемного крана.