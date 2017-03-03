Группа женщин Азербайджана удостоена наград

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы женщин в связи с праздником 8 Марта, сообщает официальный сайт главы государства.

В связи с Международным женским днем – 8 Марта за плодотворное участие в общественной жизни страны ряд женщин награжден медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе».

Кроме того, многим женщинам присвоены почетные звания «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный учитель», «Заслуженный врач», «Заслуженный артист», «Заслуженный деятель культуры».