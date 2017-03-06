 

Вызов любого мастера по одному номеру

 

Отныне вам не нужно обзванивать друзей и знакомых, чтобы найти электрика, сантехника или мастера по телевизорам. В новом электронном каталоге - 951usta.az  есть вся нужная информация.

Можно позвонить по короткому номеру 951, чтобы любой мастер каталога явился по первому требованию.

Не говоря уже о том, что на сайте размещена информация о самых квалифицированных мастерах Баку, это еще и своего рода «скорая помощь». Если у кого-то в доме или офисе возникла чрезвычайная ситуация - потекла труба, сгорела электропроводка или в самую жару перестал работать холодильник, по вызову с номера 951 в любое время суток к вам немедленно приедет мастер и все починит. 

Одно из преимуществ нашего каталога заключается в весьма широком спектре услуг. У нас имеются контакты и таких редких специалистов, как настройщики музыкальных инструментов, краснодеревщики, мастера по изготовлению ключей и ремонту замков на месте и многие другие.

Можно вызвать мастера, даже если у Вас в дороге заглох мотор автомобиля из за аккумулятора или нужно поменять шины.

Проект 951usta.az направлен и на повышение самозанятости проживающих в Баку мастеров рабочих специальностей. Предлагаем профессионалам пройти регистрацию и стать одним из наших супермастеров!

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