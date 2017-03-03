Израиль начал экспортировать газ

Впервые за свою историю Израиль приступил к экспорту газа, передает агентство AFP со ссылкой на компанию Delek Drilling, являющeйся частью консорциума, который занимается разработкой морских газовых месторождений Израиля.

Как сообщает компания Delek Drilling, экспорт газа с месторождения "Тамар" в Иорданию начался в январе этого года.

Покупателями этого газа являются иорданские компании Arab Potash и Jordan Bromine, которые в 2014 году подписали 15-летнее соглашение об импорте 2 миллиардов кубометров газа из месторождения "Тамар".

"Тамар" — газовое месторождение в Израиле в акватории Средиземного моря. Доказанные запасы месторождения оцениваются в 200 миллиардов кубометров газа. Кроме того, прилегающее месторождение "Тамар Юг" имеет газовые запасы в 23 миллиарда кубометров.

В Израиле также разрабатывается газовое месторождение "Левиафан", которое будет более экспортно ориентированным, чем "Тамар". В сентябре 2016 года иорданская компания NEPCO и компания Noble Energy - оператор месторождения "Левиафан", подписали соглашение о поставках газа с месторождения на 10 миллиардов долларов. Поставки должны начаться в 2019 году.