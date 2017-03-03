Турция хочет соединить Карс и Нахчыван

Для транспортировки грузов с востока на запад, помимо железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), необходимо построить также и железную дорогу Карс-Игдыр-Нахчыван, сказал в пятницу министр транспорта, судоходства и коммуникаций Ахмет Арслан, сообщают турецкие СМИ.

По словам Арслана, железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван будет дополнительным коридором, соединяющим Турцию с Ираном и Пакистаном.

Министр отметил, что перспектива развития этих железнодорожных коридоров обсуждена в ходе 13-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшегося на этой неделе в Пакистане.

Арслан заявил, что строительство БТК приблизилось к финальному этапу, а также добавил, что новые железнодорожные проекты привлекут в Турцию дополнительные инвестиции.

Проект строительства железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван был предложен впервые в 2008 году, и реализация его была предусмотрена после завершения строительства дороги Баку-Тбилиси-Карс.