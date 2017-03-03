Еврокомиссар осудил арест Мехмана Гусейнова

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс в своем микроблоге в Твиттере осудил приговор блогеру Мехману Гуейнову.

Как сообщает Turan, еврокомиссар призвал прекратить давление на критические голоса в Азербайджане и освободить блогера.

Напомним, что сегодня в Сабунчинском районном суде завершился судебный процесс над блогером Мехманом Гусейновым, с иском к которому выступил начальник полиции Насиминского района Муса Мусаев.

Решением суда блогер Мехман Гусейнов арестован в зале суда и приговорен к двум годам лишения свободы.