В Китае избили журналистов BBC

В китайской провинции Хунань несколько мужчин совершили нападение на съемочную группу британского телеканала BBC, выполняющую редакционное задание.

Журналисты во главе с Джоном Садвортом пытались пробраться к дому местной жительницы Ян Линхуа, которая в интервью собиралась рассказать о царившем здесь беззаконии. У отца женщины отобрали землю, а его самого избили до смерти. Журналистам она хотела описать подробности происшествия, а также, возможно, раскрыть тех, кто за этим стоит.

Однако путь съемочной группе преградили около 20 решительно настроенных мужчин, которые, очевидно, поджидали журналистов. Они грубо бросили Садворта на землю, а затем отобрали оборудование и разбили его, чтобы воспрепятствовать дальнейшей съемке.