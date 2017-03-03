 

В Китае избили журналистов BBC

 

В китайской провинции Хунань несколько мужчин совершили нападение на съемочную группу британского телеканала BBC, выполняющую редакционное задание.

Журналисты во главе с Джоном Садвортом пытались пробраться к дому местной жительницы Ян Линхуа, которая в интервью собиралась рассказать о царившем здесь беззаконии. У отца женщины отобрали землю, а его самого избили до смерти. Журналистам она хотела описать подробности происшествия, а также, возможно, раскрыть тех, кто за этим стоит.

Однако путь съемочной группе преградили около 20 решительно настроенных мужчин, которые, очевидно, поджидали журналистов. Они грубо бросили Садворта на землю, а затем отобрали оборудование и разбили его, чтобы воспрепятствовать дальнейшей съемке.

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