 

Лукашенко: "Мир сошел с ума"

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "мир сошел с ума", но страна способна дать адекватный ответ на попытки расколоть общество и не должна "пасть на колени".

"Иллюзий сегодня быть не должно: расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление, ни у кого не получится". Как передает РИА Новости, об этом заявил Лукашенко на торжественном собрании в Минске, посвященном 100-летию образования белорусской милиции.

Президент отметил, что "каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше".

"Мы всем как кость в горле. А вокруг вы видите, что происходит: мир сошел с ума… непонимание того, что происходит в нашей стране, толкает многих к тому, чтобы мы были такими, как они. Мы не должны пасть на колени, мы должны удержать страну и защитить свой народ. Я уверен, что мы это сделаем", — продолжил белорусский лидер.

"На подобные авантюры у нас всегда будет адекватный ответ", — подчеркнул он.

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