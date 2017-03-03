Мехмана Гусейнова доставили в Шувеляны

Блогера Мехмана Гусейнова доставили в СИЗО №3 в поселке Шувеляны. Об этом сообщает Lent.az со ссылкой на родственников блогера.

Сегодня в Сабунчинском районном суде завершился судебный процесс над блогером Мехманом Гусейновым, с иском к которому выступил начальник полиции Насиминского района Муса Мусаев. Решением суда блогер Мехман Гусейнов арестован в зале суда и приговорен к двум годам лишения свободы.

Стоит отметить, что СИЗО №3 в Шувелянах было построено еще в советское время. Срок эксплуатации здания СИЗО давно истек, и оно подлежит сносу. Условия содержания в этом СИЗО считаются крайне плачевными.