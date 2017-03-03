Трампа ждет еще много компромата

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что предыдущая администрация США подготовила для нынешнего президента Дональда Трампа «ядовитый сюрприз» в виде хорошо подготовленной и долгосрочной информационной атаки.

Как пишет обозреватель журнала Вайт Медик, люди Барака Обамы вели постоянную слежку за Трампом в ходе избирательной кампании и сумели собрать на него солидный компромат, поэтому теперь в СМИ будут регулярно появляться «разоблачения» на его счет.

Отмечается, что собранную информацию решили публиковать не сразу, а по частям, «постепенно расширяя круг людей, знакомых с материалами».

«Почти каждый день на передовицах ведущих газет появляются скандальные новости о Трампе. Многое указывает на то, что недавние сливы инициировал бывший президент. Яд Обамы продолжает действовать», — пишет немецкий журналист.