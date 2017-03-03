 

В Дербенте предотвратили серию терактов

 

Правоохранители обезвредили две бомбы, обнаруженные в автомобиле Chevrolet в одном из жилых кварталов Дербента (республика Дагестан).

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете республики, уничтожением самодельных взрывных устройств (СВУ) занимались сотрудники республиканских подразделений ФСБ и МВД РФ.

Взрывотехники вывезли бомбы за город в специальном контейнере и подорвали. Их общая мощность составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Жертв и пострадавших при обезвреживании СВУ нет.

Автомобиль с автоматом Калашникова и взрывчаткой был обнаружен накануне во дворе многоэтажного жилого дома на улице Оскара недалеко от школы.

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В Дербенте предотвратили серию терактов
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