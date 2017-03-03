 

Массовые задержания россиян на Шри-Ланке

 

В столице Шри-Ланки Коломбо после проверки виз задержаны и помещены в лагерь с мигрантами девять россиян, передает «Дождь».

Как рассказал один из задержанных Михаил Степаненко, к ним на арендованную виллу приехала миграционная полиция и без обяъснения причин забрала паспорта.

1 марта россияне приехали в миграционный центр, где услышали, что их депортируют и они должны купить обратные билеты на ближайшее время (они собирались улететь в апреле). Причину депортации им не назвали. 

По словам Степаненко, у полицейских возникли «какие-то претензии по работе»: трое из задержанных владеют на Шри-Ланке компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе на южном побережье острова в районе города Кабалана (еще один учредитель компании — гражданин Шри-Ланки). Остальные задержанные, по словам Степаненко, с компанией никак не связаны.

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